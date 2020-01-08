Bodrum’da Sema rüzgarı esecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Pekdemir Kültür Sanat tarafından düzenlenen Hz. Mevlana'yı anma etkiliği 11 Ocak'ta Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Pekdemir Kültür Sanat tarafından düzenlenen Hz. Mevlana'yı anma etkiliği 11 Ocak'ta Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.



HZ. Mevlana'yı tanıtan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Sema Grubu'nun etkinliği Bodrum'da heyecanla bekleniyor.



ETKİNLİKTE Ahmet Hatipoğlu'nun 'Hicaz Nevbe' eseri ve Hz. Mevlanayı anlatan 'Hamdım, Piştim, Yandım 'sinevizyon gösterisinden sonra Rakım Elkutlu'nun Karcığar makamında Sema Mukabelesi gerçekleşecek.