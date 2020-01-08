Bürokrasiye takılmadan işlemler tamamlanıyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi personeli, 7 gün 24 saat görev başında bekliyor. Vatandaşların işlemlerini bir telefonla çözüme kavuşturan çağrı merkezinde geride bıraktığımız yıl 100 binin üzerinde çağrı cevaplandı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi personeli, 7 gün 24 saat görev başında bekliyor. Vatandaşların işlemlerini bir telefonla çözüme kavuşturan çağrı merkezinde geride bıraktığımız yıl 100 binin üzerinde çağrı cevaplandı.



7 GÜN 24 SAAT

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, 7 gün 24 saat vatandaşların aramalarına cevap veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nde vatandaşların istek ve şikâyetleri kayıt altına alınarak takibi gerçekleştiriliyor, işlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek tamamlanmasını sağlanıyor. Kurumsal aramaları da gerçekleştiren çağrı merkezi personeli; sosyal medya ve Whatsapp İhbar Hattı üzerinden gelen talepleri cevaplandırıyor. Çağrı merkezi personeli 2019 yılında 102 bin 914 çağrıya cevap verdi.

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