En Taksi ve VIP araçlar hizmete girdi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın çağdaş taksi çağırma uygulaması En Taksi İzmir ve VIP taksi hizmete sunuldu. Müşteriler internetten ve mobil uygulamadan çağırdıkları aracın şoförüne puan verebilecek

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulaması hizmete girdi. Uygulama ile müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Müşteriler, taksinin sürücüsünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak. En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulamaları İzmir Ulaşım Merkezi'ndeki (İZUM) testlerden tam not aldı. En Taksi İzmir uygulamasıyla müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek.



BAYRAM GÜNÜNÜZ

En Taksi ile müşteriler gideceği mesafeye ne kadar ücret ödeyeceğini de önceden öğrenip, ödemesini kredi kartıyla yapabilecek. Kullanıcılar, gönderilecek aracı kabul etmeme hakkına da sahip olacak. VIP Taksi ise vatandaşlara lüks taşıma imkanı sunacak ve uygulamayla aynı anda 8 kişi seyahat edebilecek. VIP araçlarda TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunacak. En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, oda başkanları ve taksici esnafının katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, taksilerin şehirler için sembol olduğunu belirterek, "Bugün taksiciler için bayram günü. Bu yüzden İzmir'in tüm billboardlarında En Taksi var. Taksiler, o kentin ayaklı habercileridir. Kente gelenler önce taksiciyle karşılaşıp ondan haber alır. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



KARBON SALINIMI AZALACAK

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, Türkiye'de ilk defa belediye otoritesinde ve meslek odası kontrolünde tek merkezli yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir'de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Teknolojinin geldiği bu noktada, taksiciler olarak daha insan odaklı bir sistem arayışına girdik. Uzun süren arayışların neticesinde, dünya örneklerini inceledikten sonra, içimize sinen, herkesi memnun eden teknolojik bir çözümü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Anık şöyle devam etti: "Bu sistem sadece müşteri odaklı olmayacak. Sistemin taksimetreye entegre olmasıyla araçlar daha verimli çalışacak ve trafikte boş gezmelerinin önüne geçilecek. Bu şekilde karbon salınımı azaltılacak. İzmir'deki ilk lüks taksiyi de bugün trafiğe çıkardık. İzmirli vatandaşlarımıza hak ettikleri konforda taksicilik hizmeti sunmaya başladık." Anık ayrıca, 'Engelsiz Taksi' uygulamasını da önümüzdeki günlerde başlatacaklarını söyledi.

TOLGA TEKİN