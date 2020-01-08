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Gökçeada seferleri iptal edildi

Gökçeada seferleri iptal edildi

08.01.2020, 18:06

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Denizi'ndeki poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün saat 15.30'dan sonraki seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Kuzey Ege Denizi'nde son günlerde şiddetini arttıran poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında saat 15.30'dan sonraki seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

İHA

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