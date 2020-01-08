İki arkadaşın kavgası kanlı bitti

İzmir'in Konak ilcesinde arkadaş oldukları öğrenilen Mehmet Sayli (26) ve S.Ü. (28), Şair Eşref Bulvarı'ndaki tramvay durağı karşısında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası S.Ü, yanında bulunan tabancayla Sayli'ye ateş etti.

İzmir'in Konak ilcesinde arkadaş oldukları öğrenilen Mehmet Sayli (26) ve S.Ü. (28), Şair Eşref Bulvarı'ndaki tramvay durağı karşısında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası S.Ü, yanında bulunan tabancayla Sayli'ye ateş etti. Olayı gören çevredeki vatandaşın ve esnafın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sayli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sayli'nin ameliyata alınacağı öğrenilirken, olay yerinden kaçan S.Ü. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.