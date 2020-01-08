İzmir’de sahte alkolden bir ölüm daha

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde içki içtikten sonra fenalaşan Süleyman Bozdağ (43) yaşamını yitirdi. Olaydan sonra Bozdağ'ın arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, Bozdağ'ın sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde içki içtikten sonra fenalaşan Süleyman Bozdağ (43) yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 389 Sokak'ta meydana geldi. Evsiz Süleyman Bozdağ ve arkadaşı iddiaya göre hurda haldeki bir hafif ticari araçta iddiaya göre sahte içki içmeye başladı. Bir süre sonra Bozdağ fenalaştı. Arkadaşı durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozdağ'ın öldüğü anlaşıldı. Bozdağ'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra Bozdağ'ın arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, Bozdağ'ın sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.