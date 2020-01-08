Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın

AYDIN'DA AK Partili Koçarlı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu Whatsapp Hattı'nı hayata geçirdi. 'Bir telefon kadar yakın' sloganıyla hayata geçen uygulama çerçevesinde Koçarlılar, Koçarlı Belediyesi'ne iletmek istediklerini 7 gün 24 saat boyunca 0537 349 20 23 No'lu hat üzerinden yetkililere ulaştırabilecek.

AYDIN'DA AK Partili Koçarlı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu Whatsapp Hattı'nı hayata geçirdi. 'Bir telefon kadar yakın' sloganıyla hayata geçen uygulama çerçevesinde Koçarlılar, Koçarlı Belediyesi'ne iletmek istediklerini 7 gün 24 saat boyunca 0537 349 20 23 No'lu hat üzerinden yetkililere ulaştırabilecek.



HIZLI İLETİŞİM SAĞLIYOR

VATANDAŞLAR, Koçarlı Belediyesi'nin '0537 349 20 23' numaralı Whatsapp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri sorunu bildirdikleri takdirde, Koçarlı Belediyesi ekipleri en hızlı şekilde problem oluşan bölgeye giderek sorunun giderilmesi için gereken çalışmayı yapacak. Vatandaşların şikayet ve önerilerine önem verdiklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bu uygulama sayesinde vatandaşlar ile günün 24 saati daha hızlı ve daha kolay iletişim kurarak, onlara çözüm sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS