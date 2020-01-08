  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın

bir telefon kadar yakın

Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın
Giriş Tarihi: 8.1.2020

AYDIN'DA AK Partili , ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu Hattı'nı hayata geçirdi. 'Bir telefon kadar yakın' sloganıyla hayata geçen uygulama çerçevesinde Koçarlılar, Koçarlı Belediyesi'ne iletmek istediklerini 7 gün 24 saat boyunca 0537 349 20 23 No'lu hat üzerinden yetkililere ulaştırabilecek.

AYDIN'DA AK Partili Koçarlı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu Whatsapp Hattı'nı hayata geçirdi. 'Bir telefon kadar yakın' sloganıyla hayata geçen uygulama çerçevesinde Koçarlılar, Koçarlı Belediyesi'ne iletmek istediklerini 7 gün 24 saat boyunca 0537 349 20 23 No'lu hat üzerinden yetkililere ulaştırabilecek.


HIZLI İLETİŞİM SAĞLIYOR
VATANDAŞLAR, Koçarlı Belediyesi'nin '0537 349 20 23' numaralı Whatsapp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri sorunu bildirdikleri takdirde, Koçarlı Belediyesi ekipleri en hızlı şekilde problem oluşan bölgeye giderek sorunun giderilmesi için gereken çalışmayı yapacak. Vatandaşların şikayet ve önerilerine önem verdiklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bu uygulama sayesinde vatandaşlar ile günün 24 saati daha hızlı ve daha kolay iletişim kurarak, onlara çözüm sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koçarlı Belediyesi bir telefon kadar yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN