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‘Ne olur ölmedi deyin’

‘Ne olur ölmedi deyin’
Giriş Tarihi: 8.1.2020

'de bir binanın 4'üncü katının balkonundan atlayan genç kadını, mahalle sakinleri battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştı. Mahallelinin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K, bahçeye düşerek ağır yaralandı.

Denizli'de bir binanın 4'üncü katının balkonundan atlayan genç kadını, mahalle sakinleri battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştı. Mahallelinin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K, bahçeye düşerek ağır yaralandı. Onu tutmaya çalışan yakını ise, "Ne olur ölmedi deyin, tutamadım" sözleri ile gözyaşı döktü. Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 30 yaşındaki Yıldız K. balkona çıkarak atlamaya çalıştı. Genç kadını gören komşuları, hemen bahçeye battaniye ve çarşaf getirdi. Yıldız K'nın bir yakını da balkona gelerek engel olmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K. ağır yaralandı. Yaralı kadın, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı anlatan vatandaşlar, "4'üncü kattan bir bayan sarkmış, kardeşi de bileğine kadar tutuyordu. Ben de koştum, battaniye ve yorgan serdik, tuttuk ama dayanmadı. Toprağın üzerine yüz üstü çok kötü düştü" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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