Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, iniş sırasında pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Uçağın çekilmesinin ardından akşama doğru Sabiha Gökçen Havalimanı iç hat seferlerine açıldı.

İstanbul'da dün sabah saat 09.05 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Shadjah- Sabiha Gökçen seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi.



Kısa süreli panik ve korkuya yol açan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Sabiha Gökçen bu olayın ardından geçici olarak uçuşlara kapatıldı ve seyahat edemeyen yolcular için İstanbul Havalimanı'ndan ek seferler konuldu. Pistten çıkan uçağın yolcuları da Paris'e İstanbul Havalimanı'ndan gitti. Pistten çıkan uçağın çekilmesinin ardından akşama doğru Sabiha Gökçen Havalimanı iç hat seferlerine yeniden açıldı. Ayrıca İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına, dün Atatürk Havalimanı'nda da bazı seferlerin kısmi olarak iptal edilmesine yol açarken, ilerleyen saatlerde uçuş trafiği normale döndü.