Statta başlayan aşkın bir rengi soldu

Karşıyaka maçında tanışan ve yeşil kırmızı formalarıyla nikah masasına oturan Akarca çiftinin mutluluğu, Birkan Akarca’nın ölümüyle yarıda kaldı

İzmir'de 2010 yılında oynanan Karşıyaka- Adanaspor karşılaşmasında tanışan ve 4 yıl önce evlenen Birkan ve Simge Akarca çiftini ölüm ayırdı. Kalp krizi geçiren 26 yaşındaki Aydınlı Birkan Akarca hayatını kaybetti.



4 YILLIK EVLİYDİLER

Karşıyaka'da özel güvenlik olarak görev yapan Birkan Akarca ile muhasebeci Simge'nin hayatı, 2010'da Kaf Kaf'ın Adanaspor'la oynadığı 1. Lig karşılaşması sırasında Alsancak Stadı'nda kesişti. 2-2'lik beraberlikle biten o maçta birbirine aşık olan ve ilişkileri başlayan çift, 2016'da beraberliklerini evlilikle taçlandırdı. Karşıyaka sevdasıyla aşka yelken açan iki genç, nikah masasına da gönül verdikleri takımın yeşilkırmızılı formalarıyla oturdu. Ancak çiftin mutluluğu Birkan Akarca'nın, ailesiyle oturduğu sırada 'Ben ölüyorum, hakkınızı helal edin' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı. Kalp krizi geçiren Akarca'nın acı haberi sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin bugün Karşıyaka Demir Köprü Camisi'nden son yolculuğa uğurlanacağı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE