Tuğba Özerk’in beraatine itiraz

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz yıl trafik kazasına karışan şarkıcı Tuğba Özerk, kaza sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti. Savcılık ise, Özerk'in polislere yönelik "Maydanozlu köfteler" ve polis memuru Abuzer A'ya "Abuzer kadayıf" sözleriyle hakaret ettiği savunularak, kararın bozulması için istinafa başvuruldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz yıl trafik kazasına karışan şarkıcı Tuğba Özerk, kaza sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti. Savcılık ise, Özerk'in polislere yönelik "Maydanozlu köfteler" ve polis memuru Abuzer A'ya "Abuzer kadayıf" sözleriyle hakaret ettiği savunularak, kararın bozulması için istinafa başvuruldu.

NEZAKET DIŞI KABA HİTAP

Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında beraat kararı verilirken, mahkeme kararında Özerk'in sözlerinin sövme niteliği olmayan, Abuzer A'nın şeref, onur ve saygınlığını zedelemeyecek 'nezaket dışı, kaba hitap tarzı' olduğuna yer verildi. Mahkemenin kararına, hem Abuzer A. ve avukatı hem de savcılık itiraz etti. Savcılığın verdiği istinaf dilekçesinde, Tuğba Özerk'in, polis memurlarına yönelik "Yeter lan, maydanozlu köfteler. Bugüne kadar 10 tane polis memurunu kulaklarından tutup kafalarını tokuşturdum. Benim Çeşme'de 5 tane evim var. Ben ünlüyüm. Ne yapacaksanız yapın" dediği, daha sonra polis memuru Abuzer A'ya "Abuzer kadayıf" diye seslendiği belirtilerek, kararın usul ve esas yönünden bozulması istendi.