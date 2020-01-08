Yaşama ok atarak tutundu

Aydın’da 25 yıl önce geçirdiği kaza sonucu omirilik felci olan 51 yaşındaki Bülent Avcı, okçulukla hayata tutundu. Bu spordaki başarısını antrenörlüğe taşıyan Avcı, hedefinin Aydın’dan olimpiyatlara sporcu göndermek olduğunu söyledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Bülent Avcı'nın hayatı 1995 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında alt üst oldu. Astsubay olarak görev yaparken izin dönüşünde meydana gelen kazanın ardından omur ilik felci geçiren ve GATA'da 5 yıl tedavi gören Avcı, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

HEDEFİ OLİMPİYATLAR

Hayata küsmeyerek spora başlayan Avcı, okçuluğa merak sardı. Türkiye ve Avrupa'da bireysel olarak önemli başarılar kazandıktan sonra antrenörlüğe adımını adım atan Avcı, şimdi Türk okçuluğuna yeni isimler kazandırmaya çalışıyor. Azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek olan Avcı, "Geçirdiğim kaza sonrasında 5 yıl hastanede yattım. Felçli oldum diye hayata küsmedim. Ok atmak benim motivasyon kaynağım oldu. 2013 yılında başladığım okçulukta bireysel madalyalar kazandım. 2016 yılında eğitimlere katılarak antrenörlük belgeme kavuştum. Sakarya Üniversitesi'nden aldığım, Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Federasyonu'nun verdiği 2. Kademe Bedensel Engelliler Antrenörlüğü belgem de var. Bu hususta Aydın ve Ege Bölgesi'nde tekim. Okçuluk dalında yeni sporcular yetiştiriyorum. Hedefim olimpiyatlara sporcu göndermek" dedi.



ASLA YAPAMAM DEMEYİN

Sporun yanında eğitim hayatını devam ettirdiğini dile getiren Avcı, "Engelliyim diye yapamam, edemem diye düşünmeyeceksiniz. Ben yapıyorum ve hayatımdan gayet memnunum. Çoğu sağlam insanların yapamadığı işleri yapıyorum. Senelerce esnaflık da yaptım. Üniversiteden 2011 yılında mezun oldum. Önümüzdeki sene Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na (BESYO) başlayacağım. Beden eğitimi öğretmeni olmayı düşünüyorum. Okçuluk yapmak isteyen bedensel engelli arkadaşlarımıza her zaman yardımcı olmaya hazırım" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE