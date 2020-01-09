190 yıllık camiye Vakıflar Müdürlüğü el attı

Çalışmalar kapsamında caminin duvarları, pencere ve kapıları aslına uygun olarak restore edilecek

Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 190 yıllık caminin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlatıldı. Yaklaşık 1 yıl sürecek olan restorasyon çalışmaları sebebiyle cami kapalı kalacak. Didim'in ilk yerleşim yeri olarak bilinen ve içerisinde binlerce yıllık Apollon Tapınağının da yer aldığı Hisar Mahallesindeki caminin restorasyonu başladı.

'DEDELERİMİZ DÜZENLEMİŞ'

Mahalledeki en eski binaların içerisinde bulunan, 1830'lı yıllardan mübadelenin olduğu 1924 yılına kadar kilise olarak Rumlar tarafından kullanılan ve ardından Camii'ye çevrilen 190 yıllık tarihi binada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonuna başlandı. Mahalle muhtarı Bahri Aşık 1924'teki Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadele öncesinde binanın Rumlar tarafından kilise olarak kullanıldığını hatırlatarak, "Mübadele sonrasında buraya gelen dedelerimiz, bu binayı onarıp kendilerine camii olarak düzenlemişler. Zaman içerisinde yerel bazda bakımları yapıldı fakat süreç içerisinde tadilata ihtiyaç duyulmuş. 190 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu biliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce camide restorasyon çalışması başlatılması hepimizi memnun etti. Mahalle sakinleri de bu durumdan memnunlar" dedi.



MAHALLELİ MEMNUN

HİSAR Camii'ndeki çalışmaların 19 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması hedeflenirken, restorasyon çalışmasının KDV dahil 588.820 TL'ye mal olacağı öğrenildi. 1 yıl sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle caminin ibadete kapalı olacağı da belirtildi. Mahalle sakinleri ise yüz yıldan fazla ayakta kalan ve cami olarak kullanılan yapının yenilenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.



HÜSEYİN ÇALIŞKAN