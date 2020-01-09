Denizli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Hilal Cankardaş yaşamını yitirdi. Feci kazada kızını kaybeden anne Nurcan Cankardaş, kaza sonrası ‘Annem ben nasıl dayanırım buna’ diye feryat etti

DENİZLİ'DE meydana gelen kazada kızını kaybeden annenin feryatları yürek dağladı. Alınan bilgiye göre, Denizli- Antalya karayolu Serinhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen üzücü olayda Acıpayam istikametinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Nurcan Cankardaş idaresindeki otomobil, yol kenarında bulunan Gökhan İhsan Kaçar'a ait hafif ticari araca çarptı.

ARAÇLARI TAKLA ATTI

ÇARPIŞMANIN etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşı şeride geçen otomobil içerisinde bulunan sürücü Nurcan Cankardaş'ı hafif yaralı, kızı Hilal Cankardaş' da (17) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 11.sınıf öğrencisi Hilal Cankardaş hayatını kaybetti.



VATANDAŞLAR KAYDETTİ

KAZADA yaralanan Gökhan İhsan Kaçar ve Elif Kaçar Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, ağır yaralanan Hilal'in annesi Nurcan Cankardaş o esnada "Annem ben nasıl dayanırım buna, ben buna dayanamam" feryatları ise yürekleri dağladı. O anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

SEBAHATTİN ALP