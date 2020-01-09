Düğün videosunu kaybeden salona tazminat davası

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde dünya evine giren S.D.U. ile Ö.U'nun başına ancak filmlerde yaşanabilecek bir olay geldi. Düğün sonrasında çiftin fotoğraflarını teslim eden salon yetkilileri, videoyla ilgili bilgisayarda bir sorun olduğunu, kayıtların kısa sürede teslim edileceğini bildirdi. En mutlu günlerinin görüntülerini bir türlü alamayan çift, işletme sahiplerinden de yanıt alamayınca salona ihtarname gönderdi. Çift, görüntülerin olmadığının söylenmesi üzerine, 17 bin 500 liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde dünya evine giren S.D.U. ile Ö.U'nun başına ancak filmlerde yaşanabilecek bir olay geldi. Düğün sonrasında çiftin fotoğraflarını teslim eden salon yetkilileri, videoyla ilgili bilgisayarda bir sorun olduğunu, kayıtların kısa sürede teslim edileceğini bildirdi. En mutlu günlerinin görüntülerini bir türlü alamayan çift, işletme sahiplerinden de yanıt alamayınca salona ihtarname gönderdi. Çift, görüntülerin olmadığının söylenmesi üzerine, 17 bin 500 liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

ÇEKİME İZİN YOKTU

ÇİFTİN avukatı Ersin Gülsoy, davalı firmanın düğün için dışarıdan çekim yapılmasına izin vermediğini, fotoğraf ve videoyu kendilerinin çekeceklerini söylediğini belirtti. Müvekkillerinin son derece üzgün olduğunu dile getiren Gülsoy, "Müvekkillere hard diskte sıkıntı olduğu söyleniyor. Ama detayını herhangi bir yanıt gelmediği için bilemiyoruz. Kayıp mı oldu, gerçekte öyle bir video çekilmedi mi, kaset koymayı mı unuttular bilemiyoruz. Ortada bir video yok. Video için ödemiş oldukları bedelin iadesini artı hem gelinin hem de damadın videonun kaybolmasından ötürü uğramış olduğu manevi zararın tazminini istedik" dedi. Gülsoy, müvekkillerinin talebi doğrultusunda 17 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtıklarına değinerek, "Gelin hanım bir hayli üzgündü. Edimin yerine getirilmemesinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat istiyoruz" ifadesini kullandı.