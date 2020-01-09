Eski eşe avukatlar için ikinci tedbir kararı geldi

AYDIN'IN Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eski eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyerek sosyal medyadan çağrı yapan Zeliha Erdemir'in (36) avukatlığını üstlenen 5 avukat, eski eşten davacı oldu.

AYDIN'IN Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eski eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyerek sosyal medyadan çağrı yapan Zeliha Erdemir'in (36) avukatlığını üstlenen 5 avukat, eski eşten davacı oldu.

'HAKKIMI ARAYACAĞIM'

AÇILAN davanın sonucunda eski eş Murat Cem Kara'ya yönelik olarak 3 kadın avukatla ilgili 1 aylık tedbir kararı verildi. Kara'ya daha önce elektronik kelepçe takılmasına karar verilmiş ve 1 km'lik alanda eski eşine yaklaşması yasaklanmıştı. KARARI değerlendiren Kara, "5 Avukattan 3'üne yönelik olarak hakkımda 1 aylık tedbir kararı çıktı. Tedbir verilen 3 avukatın da bayan olması şaşırtıcı. Enteresan kararlar çıkıyor. Bu kez avukatlar karar aldırmışlar. Ben ise hukuki yoldan haklarımı aramaya devam edeceğim" dedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN