AYDIN'IN Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eski eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyerek sosyal medyadan çağrı yapan Zeliha Erdemir'in (36) avukatlığını üstlenen 5 avukat, eski eşten davacı oldu.
AYDIN'IN Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eski eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyerek sosyal medyadan çağrı yapan Zeliha Erdemir'in (36) avukatlığını üstlenen 5 avukat, eski eşten davacı oldu.
'HAKKIMI ARAYACAĞIM'
AÇILAN davanın sonucunda eski eş Murat Cem Kara'ya yönelik olarak 3 kadın avukatla ilgili 1 aylık tedbir kararı verildi. Kara'ya daha önce elektronik kelepçe takılmasına karar verilmiş ve 1 km'lik alanda eski eşine yaklaşması yasaklanmıştı. KARARI değerlendiren Kara, "5 Avukattan 3'üne yönelik olarak hakkımda 1 aylık tedbir kararı çıktı. Tedbir verilen 3 avukatın da bayan olması şaşırtıcı. Enteresan kararlar çıkıyor. Bu kez avukatlar karar aldırmışlar. Ben ise hukuki yoldan haklarımı aramaya devam edeceğim" dedi.
HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Eski eşe avukatlar için ikinci tedbir kararı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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