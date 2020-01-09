Evlerini satmadılar diye müteahhit girişi yıktı

İZMİR'İN Buca ilçesi Ufuk Mahallesi 893 Sokak numara 19/B'de oturan vatandaş mahallelerindeki eski evlerin kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını, müteahhitlerinde bu çerçevede eski evleri satın alıp yıktıklarını aktardı.

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İZMİR'İN Buca ilçesi Ufuk Mahallesi 893 Sokak numara 19/B'de oturan vatandaş mahallelerindeki eski evlerin kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını, müteahhitlerinde bu çerçevede eski evleri satın alıp yıktıklarını aktardı.

EVİMİZE GİREMİYORUZ

BİR firmanın oturdukları evin hemen yanı başındaki eski bir binayı satın alıp yıkmaya başladığını, kendilerine de evlerini satmaları konusunda teklifte bulunduğunu öne süren vatandaş, "Evimizi satmadığımız için önce firma sahipleri bizi tehdit etti. Ardından satın aldıkları yanımızdaki evi yıkıyoruz diye bizim evimizle bitişik olan duvarı yıktılar. Evimize giriş yaparken zorlanıyoruz. Firma sahiplerine mağduriyetimizin giderilmesini söyledik ancak olumsuz yanıt verdiler. 'Kime şikayet ederseniz edin' diyorlar. Burası dağ başı mı? Birileri bize yardım etsin" dedi.



SÜRÜCÜLER YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATIYOR

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesindeki bazı yaya geçitlerindeki trafik lambalarında araçların ışık ihlali yaptığını belirten vatandaşlar trafik ekiplerinden tedbir alınmasını istedi. Özellikle Bilim Müzesi yakınındaki tramvay durağındaki yaya geçidinde kural ihlali yapıldığını söyleyen vatandaşlar, "Yayalara yeşil ışık yanmasına rağmen araç sürücüleri durmak yerine gaza basıyor. Buradaki yaya geçidin de bir görevlinin bulunması ya da kamera ile bir önlem alınması gerekiyor" dedi. Bostanlı Caher Dudaye Bulvarı'ndaki Karşıyaka Bilim Müzesi'nin yakınındaki tramvay durağındaki yaya geçidini kullanan yayalar mağdur olduklarını söyledi.



AVM'LERİN de bulunduğu bölgede vatandaşların trafik ışıklarından yolun karşısına geçerken büyük tehlike atlattığını anlatan vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını istedi.





ÇAMDİBİ'NİN SOKAKLARI TOZ TOPRAK İÇİNDE KALDI

İZMİR'İN Bornova ilçesinde yaklaşık 20 gün önce su borularının değiştirilmesi için sökülen parke taşlarının eskisi gibi yerine konulmaması vatandaşları kızdırdı. Parke taşlarının söküldüğü alanlarda oluşan çukurlara toprak döküldüğünü belirten mahalle sakinleri, "İzmir'e toz kondurmuyoruz' diyen yerel yöneticiler gelip Çamdibi'nin ara sokaklarındaki tozu toprağı görsün" dedi.



ÇAMDİBİ'NDE toprak zeminin yağışlı havalarda çamura, güneşli havalarda da toz bulutuna dönüştüğünü aktaran mahalle sakinleri, "Madem kazı izni veriliyor, neden kazıldıktan sonra sokağımız eskisi gibi bırakılmıyor?" diye tepki gösterdi.





ÖLÜM KAVŞAĞINA ÇÖZÜM BULUNDU

AYDIN'DA yaşanan kazalardan dolayı vatandaşlar tarafından 'ölüm kavşağı' adı verilen Erbeyli Kavşağı'nda sinyalizasyon çalışması başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla kavşak artık can alamayacak.

KORKULU RÜYA OLDU

GERMENCİK ilçesi Erbeyli Mahallesi'ndeki kavşak artık vatandaşların korkulu rüyası olmaktan çıktı. Yaşanan kazalardan dolayı 'ölüm kavşağı' olarak anılan Erbeyli Kavşağı'nın düzenlenmesi için vatandaşlar çalışma başlattı. Kurumlara başvuran vatandaşlar, istedikleri sonucu alamayınca imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasının ardından vatandaşların beklediği müjdeli haber geldi ve ardından kavşakta sinyalizasyon çalışmaları başlatıldı. Kavşakta sinyalizasyon çalışmalarının başlamasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Erbeyli Mahalle Muhtarı İsmail Akça, "Artık bu kavşakta canlar yok olmayacak" dedi.