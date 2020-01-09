İzmir'de kaçak içki satışı yapılan iş yerine operasyon

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin kaçak içki satılan iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.