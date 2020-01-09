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'de zincirleme ! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İzmir'de zincirleme kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

09.01.2020, 21:08

'in Bornova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi -Ankara kara yolu İzmir istikametinde arıza yapan otomobilin sürücüsü aracını sağa yanaştırdığı sırada arkasından gelen ve yavaşlayan başka bir otomobile 35 MRJ 22 plakalı tır çarptı. Aynı yönden gelen 35 PL 977 plakalı tır da kazaya karışan tıra çarparak durabildi.

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