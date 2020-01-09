Bugün İzmir'de kar yağışı var mı? Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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