  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak Perşembe hava durumu...

'den uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak Perşembe hava durumu...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak Perşembe hava durumu...

09.01.2020, 09:10

Bugün İzmir'de kar yağışı var mı? Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve çevreleri ile , ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe ...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde , ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN