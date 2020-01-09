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'da çirkin olay! Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı

Muğla'da çirkin olay! Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı

09.01.2020, 18:41

'nın Milas ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenen H.U (25), caddede yürürken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hoca Bedrettin Mahallesi'nde iki gün önce yolda yürüyen bir kadının cinsel tacize uğraması üzerine, Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenen H.U (25), caddede yürürken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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