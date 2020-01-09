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'nin ve uçuşları yeniden başlıyor

THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor

09.01.2020, 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020,16:48

Türk Hava Yolları(), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya aldığı ve uçuşlarına bu akşam itibariyle yeniden başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları(THY), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor. Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak hava sahası rotasını geçici süre kullanmamıştı. THY, bugün aldığı karar ile birlikte iki ülkenin hava sahasını kullanmaya da başlayacak.

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