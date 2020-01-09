Ümitsizliğe kapılmayın bol bol kitap okuyun

Vali Yazıcı, öğrencilere kendisinin de parasız yatılı okuduğunu belirterek, “Çağımız bilgi çağı, ne kadar çok okursanız o kadar bilgili olursunuz” diye konuştu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, başlattığı 'Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme' "BENGİ" projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yazıcı Karesi ilçesi Üçpınarlı Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilere 36 yıl önce kendisinin de yatılı okulda okuduğunu anlatarak eğitim hayatından örnekler veren Vali Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE ETTİ

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Üçpınarlı Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Okumanın önemini bir kez daha vurgulayan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gençlere kitaplar hediye ederek, onlarla birlikte kitap da okudu. Öğrencilerden kitap okumayı alışkanlık haline getirerek, her gün düzenli olarak kitap okumalarını istedi. Öğrencilerden hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalarını isteyen Vali Yazıcı, 36 yıl önce yatılı olarak okuduğunu anlatarak kendi eğitim hayatından örnekler verdi. Gençlere kitap okumanın, enstrüman çalmanın ve spor faaliyetleriyle uğraşmanın kendilerinin gelişimine büyük katkılar sunacağını anlatan Vali Yazıcı, "Bol bol kitap okuyun. Çağımız bilgi çağı, ne kadar çok okursanız o kadar bilgili olursunuz. İnşallah hepiniz ileride bu ülkeyi yöneten insanlar konumuna gelirsiniz. Birçok gencimiz ulusal ve uluslararası spor başarısı elde etti. Sizler de bu imkânlardan faydalanabilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz ve başarıya hazırlanacağınız bütün tesislerimizin kapıları sizlere ardına kadar açık" diye konuştu.



ÖĞRETMENLIK, SABIR İSTEYEN BİR MESLEK

ÖĞRETMENLERİN isteklerini de dinleyen Vali Ersin Yazıcı, öğretmenliğin zor ve sabır isteyen bir meslek olduğunu belirterek, çocukların gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü belirterek, kendilerine başarılar diledi.



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