Yılbaşı gecesi çifte cinayet

KÜTAHYA'DAKİ evinde tek başına yaşayan Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Çilingirle birlikte Özdemir'in Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'taki evine giren polis ekipleri, Emine Aslan'ın göğsünden ve boğazından bıçaklanmış, Süleyman Özdemir'in ise belden yukarısı yakılmış cesedini buldu.

KÜTAHYA'DAKİ evinde tek başına yaşayan Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Çilingirle birlikte Özdemir'in Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'taki evine giren polis ekipleri, Emine Aslan'ın göğsünden ve boğazından bıçaklanmış, Süleyman Özdemir'in ise belden yukarısı yakılmış cesedini buldu. İncelemede, Özdemir ve Aslan'ın yılbaşı gecesi öldürüldüğü tespit edildi.

POLİS 8 SAATTE ÇÖZDÜ

ÖZDEMİR'İN cep telefonu görüşmelerini incelemeye alan polis ekipleri, yaklaşık 8 saatte katil zanlısı olarak arkadaşı Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu'ya ulaştı. İki şüphelinin de işe gitmediği ve şehri terk ettiği bilgisi üzerine soruşturma genişletildi. Katil zanlısı çiftin Samsun'un bir köyünde saklandığı belirlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda çift yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından dün sabah Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorguya alınan şüphelilerden Salih Aydın cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Yılbaşı gecesi evde birlikte alkol aldıkları Özdemir'in tartışma sırasında üzerine bıçakla saldırdığını öne süren Salih Aydın'ın "Alkol aldıktan sonra tartışma çıktı. Süleyman üzerime bıçakla bana saldırınca kadını öldürüp, onu da yaktım" dediği öğrenildi.





ANNEANNESİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

SÜLEYMAN Özdemir'i yakarak, Emine Aslan'ı ise bıçakla öldürdüğü tespit edilen katil zanlısı Salih Aydın'ın suç dosyası da kabarık çıktı. Aydın'ın 2002 yılında anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 4 yıl önce tahliye olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.