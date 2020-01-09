Yol verme cinayetinde iki iş adamı serbest

İzmir’de yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun’un dövülerek öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu bulunan Bahattin N. ve Ramazan Ç. serbest bırakıldı. İddianamede, tutukluluğunun devamına karar verilen Aydın Ö’nün, Karatosun’un başına 2 kez vurduğuna dikkat çekildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak'ta geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada yaşamını yitiren Gürcan Karatosun (57) ile ilgili dava ile ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede, işçi olan Ramazan Ç. (36) ile arkadaşı Bahattin N'nin (37), Alican Karatosun ile Murat Yalçıngediz'i tekme ve yumruklarla dövdükleri, alkollü olan Gürcan Karatosun'un da bu sırada aracın arka koltuğundan inmeye çalışırken bayrak imalatçısı Aydın Ö.(34) tarafından başına iki kez tekme atılarak darp edildiği ve yere düştüğü belirtildi.



TUTUKSUZ YARGILANACAK

Savcılık olaydan 2 saat sonra hastanede ölen Gürcan Karatosun'un otopsi ve bilirkişi raporlarına göre başına aldığı sert darbeye bağlı kafa travmasına bağlı meydana gelen beyin kanaması sonucu öldüğünü vurguladı. 3 sanık hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası istenirken, iddianamede Bahattin N. ile Ramazan Ç.'nin tutuklandığı, tutuksuz yargılanan Aydın Ö.'de yapılan itirazlar sonrası tutuklanmıştı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yapılan duruşmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Görüntü kayıtları ve bilirkişi raporlarının incelemesinin ardından İzmirli iki iş adamı Ramazan Ç. ve Bahattin N. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra suç vasfının değişmesi sebebi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. İki isim, tahliye olduktan sonra ilk açıklamalarını Yeni Asır'a yaptı. Olaydan sonra tutuklandıklarını ve Türkiye'nin gündemine 'Trafik Magandaları' daları' olarak geldiklerini belirten iki iş adamı, "Bizim rahmetli olan Gürcan Karatosun'a herhangi bir eylemimizin olmadığı, aksine fenalaşması üzerine ilk yardımda bulunduğumuz, ölümüne sebebiyet veren eylemleri ise sonradan olaya müdahil olan bir başka şahsın yaptığı ortaya çıktı ve tahliye olduk" diye konuştular.





Aydın Ö.



'BEN GELDİĞİMDE KAVGA BİTMİŞTİ'

Sanıklardan Bahattin N. ile Ramazan Ç, polisteki ifadesinde ölen Gürcan Karatosun'a ne kendilerinin, ne de arkadaşları Aydın Ö'nün fiziki hiçbir müdahalesinin olmadığını söylemişti. Tutuksuz sanık Aydın Ö. ise dayak yedikten sonra bayılan talihsiz adam için, "Kimin vurduğunu görmedim. İnsanlık namına ben yoldan geçen bir minibüsten su alıp verdim. Ben araçtan indiğimde kavga bitmişti" demişti. Seyri değişen davada, şimdi Aydın Ö. tutuklu olarak yargılanacak.

FATİH ŞENDİL