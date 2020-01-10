Denizli'nin Babadağ ilçesinde, inşaat alanındaki kanalizasyon çalışması sırasında, heyelan meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçi Yaşar Şen (26), diğer işçiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Babadağ ilçesine bağlı Osman Nuri Yılmaz Caddesi'ndeki toplu konut inşaatında, saat 15.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi.
Denizli'de İnşaat alanında heyelan! Toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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