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'de İnşaat alanında heyelan! Toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı

Denizli'de İnşaat alanında heyelan! Toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı

10.01.2020, 18:08 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,20:59

'nin Babadağ ilçesinde, inşaat alanındaki kanalizasyon çalışması sırasında, heyelan meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçi (26), diğer işçiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Babadağ ilçesine bağlı Osman Nuri Yılmaz Caddesi'ndeki toplu konut inşaatında, saat 15.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi.

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