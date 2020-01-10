Dökümcülere e-vergi brifingi

İzmir Dökümcüler Odası, e-fatura e-arşiv ve Kişisel Verilerin Korunması konuları hakkında üyelerine eğitim toplantısı düzenledi

İZMİR Dökümcüler Odası, üyelerine yönelik eğitim toplantılarına devam ediyor. E Dönüşüm Verbis Güncel Mevzuatlardaki Değişiklikler başlığı altında hazırlanan toplantı, Işıkkent'teki Dökümcüler Sitesi'nin içinde bulunan Oda Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Esnaf sanatkarların yasal vecibelerini yerine getirme konusunda hassas bir yapıya sahip olduklarını söyleyen İzmir Dökümcüler Odası Başkanı Muzaffer Üründü, yaptıkları çalışmalarla üyelerine yol göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

MODERN ÇAĞIN GEREĞİ

İnternetten yapılan işlemlerin artık modern çağın bir gereği olduğunu hatırlatan Üründü, "Her geçen gün internet alışverişlerinin oranı artıyor. Online uçak, otobüs bileti almak, banka havalesi yapmak, vergi ve diğer işlemleri gerçekleştirmek insanlara zaman kazandırıyor, kolaylıklar sağlıyor. Çağın gereği olarak üyelerimizin de sanal ortamı en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamak, vergi gibi yasal vecibe ve sorumluluklarını kolaylıkla yerine getirebilmelerine öncülük etmek, ileride doğabilecek olası mağduriyetleri önlemek adına bilgilendirme yapmak düşüncesiyle bu toplantıyı düzenledik" dedi. Üyelerinin ürün ve hizmet alıp sattığını bildiren Üründü, "E- Arşiv Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını içeren bir uygulamadır. Hem üyelerimiz, hem de iş yaptığı müşteriler işletmelerle ilişkileri açısında bizim için önemli bir uygulama. Biz de onları bilgilendirdik, akıllarda kalan soruları cevaplandırdık" dedi.



BİLGİLENDİRME YAPILDI

EĞİTİM seminerinde, İzmirli dökümcülere SMMM Bağımsız Denetçileri Mustafa Yılmaz ve Muammer Uzun tarafından Vergi dünyasında e-uygulamalar, e-haciz, e-tebliğ, e-tebligat, e-vergi dairesi, hazır beyan, yoklama, defter beyan, e-fatura, e-arşiv, e-beyan, e-defter ve e-tahakkuk başlıkları altında bilgilendirmeler yapıldı.