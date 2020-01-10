Engelleri aştılar

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, kurduğu engelsiz fabrika ile fark yarattı. 55 engelli genç, eve hapsolmaktan kurtuldu ve 6 sanayi kuruluşu için üretim yapmaya başladı. Yeni Asır, işyerini ziyaret ederek projeyi dinledi

NERMİN UÇTU

Bir engelli annesinin 'çocuğumun geleceğini göremiyorum' sözleri, Manisa'da fark yaratan bir projeye ilham oldu. Türkiye'nin ilk Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Merkezi(ZEKİ), Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2017 yılında açıldı.



PARA KAZANIYORLAR

Manisa OSB'de 5 bin 811 metrekarelik alanda inşa edilen engelsiz fabrikaya, OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler büyük ilgi gösterdi. Engelsiz fabrikanın içinde bir korumalı işyeri ve 8 engelli genç ile başlayan başarı hikayesi, 55 gence ulaştı. Standart Profil, Teleset, Klimasan, Bosch ve Vestel firmaları toplamda 6 korumalı işyeri açarak, ürünlerini engellilere yaptırıyor. Engellilerin sıfır hata ile ürettikleri ürünler, yurtdışına da ihraç ediliyor. Proje sayesinde üretime katılan zihinsel engelliler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Sabah 09:00'da mesaiye başlayıp akşam 17:00'de işi bırakan engelliler, kendi paralarını kazanıyor. 25 yaşındaki zihinsel engelli Bahri Sınırcı, 2 yıldır çalışarak hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Çalışmayı sevdiğini anlatan engelli Sınırcı, çalışıp kazandığı parayla araba almayı hayal ediyor. 26 yaşındaki otizmli Ferhat Şeker de, kazandığı paralarla ailesinin geçimine destek oluyor. Biriktirdiği parayla üniversite okumayı hayal eden Şeker, engelsiz fabrikada sosyalleştiğini ifade etti. 25 yaşındaki Ferdi Topta da çalışmaktan ve para kazanmaktan çok mutlu. Etrafına gülücükler saçan ve engelsiz fabrikanın neşe kaynağı olan Ferdi, maaşıyla renk renk ceketler alıyor. 22 yaşındaki Simge Keskin de, hem evine destek oluyor hem de kazandığı parayla yeni şehirler görmek için geziyor.



'O MUTLULUĞU GÖRDÜK'

Her biri 35 metrekarelik alanlardan oluşan toplamda 12 korumalı işyerinin bulunduğu Z.E.K.İ. yaşam merkezi, Türkiye'de ilk olmanın gururunu yaşıyor. Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu sosyal sorumluluk projesinin örnek alınması gerektiğini dile getirdi. Başkan Türek, "Tüm süreçleri, ilk uygulama olmanın getirdiği zorlukları aştık ve devletimizin de desteğiyle Z.E.K.İ'nin kapılarını tüm Türkiye'ye açtık. Proje tamamlanıp ilk korumalı işyerimizi açtığımız zaman ailelerin ve gençlerimizin gözlerinde gördüğümüz mutluluk bize ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oldu. Diğer OSB yönetimlerinin de taşın altına elini koyması lazım" dedi.







'GURUR DUYUYORUZ'

BAŞKAN Sait Türek, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin de zihinsel engelliler için korumalı işyeri açmak amacıyla bina inşaatına başladığını duyurdu. Türek, "İnşaatın 2020'de tamamlanacağını belirttiler. Türkiye'de öncülük ettiğimiz böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.





PROJE ÖDÜL GETİRDİ

Türkiye'nin örnek projesi haline gelen ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin öncü olduğu proje, Avrupa'da da büyük ses getirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ZEKİ projesi, Stevie Uluslararası İş Ödüllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde gümüş ödülünü alarak adını dünyaya duyurdu.