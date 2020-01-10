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'de korkutan !

İzmir'de korkutan yangın!

10.01.2020, 22:01 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,22:01

'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan hasara neden oldu. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zafer Mahallesi 4357 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.

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