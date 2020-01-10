İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zafer Mahallesi 4357 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.