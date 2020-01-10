İzmir’i korkutan iki kırmızı alarm

Artan hava kirliliğine karşı çevre mühendislerinden uyarı gelirken, kent genelinde uyuz görülme vakaları sonrası eczaneler uyuz ilacı talebine yetişememeye başladı

Hava kirliliği, nüfusu artan ve endüstrisi gelişen her kentte olduğu gibi İzmir'de de arttı. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, 2019 yılının kasım ve ocak ayı verilerini değerlendirdiklerini, izleme istasyonlarının verilerine göre Karşıyaka, Bornova, Çiğli'de kükürt oranlarında yükselmeler olduğunu gördüklerini belirtti. Kınay, körfezde binaların bitişik nizam olduğunu ve rüzgar koridorlarının ortadan kalktığını belirterek, planlama hatalarının kirliliğine neden olduğunu söyledi.

'RÜZGAR KORİDORU OLMALI'

Helil İnay Kınay, önlem alınmaması halinde yaşanamaz kentlerle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden uyarı geldi. Şube Başkanı Helil İnay Kınay, havaların soğuması ile birlikte kirliliğin hissedilmeye başlandığını söyledi. Kınay, "Özellikle geçen yıldan bu yana yaptığımız değerlendirmelerde, kış sezonu boyunca belli istasyonlardaki kükürt oranlarının, sınır değerinin üzerinde olduğunu görüyoruz" dedi.



UYUZ İLACI TALEBİ BEKLENMEDİK BOYUTLARDA

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, kentin özellikle Buca, Karabağlar gibi ilçelerinde uyuz vakalarına çok sık rastlandığına dikkat çekti. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da, ilaç talebinin beklenmedik boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Dr. Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduk. Aldığımız geri bildirimler, uyuz vakalarının arttığı şeklinde. Bu bulgular ışığında vakaların arttığını söyleyebiliriz." Tuncay Sayılkan da, ilaca talebin beklenmedik boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Bazı eczacıların takas yoluyla dahi hizmet vermeye çalıştıklarını biliyoruz. Şu anda firmalarla görüştük ve ilaç üretimiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar" dedi.