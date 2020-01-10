İzmir’in sağlık turizmine Balçova dopingi

BALÇOVA'DA 40 yıl önce turizm alanı olarak ilan edilen ancak yasal engeller nedeniyle planlanamadığı için atıl duran 300 bin metrekarelik bölgenin planları tamamlandı.

BALÇOVA'DA 40 yıl önce turizm alanı olarak ilan edilen ancak yasal engeller nedeniyle planlanamadığı için atıl duran 300 bin metrekarelik bölgenin planları tamamlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya sağlık, turizm, ticaret ve eğitim alanı olarak planlanan Termal Otel ile 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında kalan bölgenin yeni tapularını vatandaşlara dağıttı.Vatandaşların arsaları olmasına rağmen 1981 yılında çıkan bir kanunla ancak kamu kurumlarının kamulaştırma ile sağlık tesisi yapabileceği bölge, 40 yıldır planlama bekliyordu. Yıllarca atıl halde kalan bölgenin planlarının değişmesi için Belediye 2005'te çalışmalara başlamıştı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Doğaya saygılı ve yatay mimari olarak yapılan planlama sonucunda bölge, Balçova'nın ve İzmir'in yeni sağlık turizmi ve eğitim alanı olacak" dedi.