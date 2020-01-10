Karşıyaka’da işçiler isyanda: Anlaşma olmazsa işe gitmeyeceğiz

Karşıyaka Belediyesi DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube üyesi Kent A.Ş ve Personel A.Ş işçileri ödenmeyen ikramiyeleri ve Toplu İş Sözleşmesi'nde (TİS) yer alan ücret farklarının hala yatırılmaması nedeniyle, belediye binası önünde eylem yaptı.

Karşıyaka Belediyesi DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube üyesi Kent A.Ş ve Personel A.Ş işçileri ödenmeyen ikramiyeleri ve Toplu İş Sözleşmesi'nde (TİS) yer alan ücret farklarının hala yatırılmaması nedeniyle, belediye binası önünde eylem yaptı. İşçiler, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda iş bırakmaya devam edeceklerini açıkladı. Tüm bunların yanında CHP Genel Başkan Yardımcısının başka bir sendikanın uzmanı gibi davrandığını iddia eden Şube Başkanı Ali Haydar Kara, açıklamasında bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Karşıyaka Belediyesi'ndeki sendika faaliyetlerine müdahil olduğunu iddia ederek, "Bu kirli ilişkiler ne yazık ki işyerlerini bir kaosa sürüklemekte" dedi. Söz edilen CHP Genel Başkan Yardımcısının Veli Ağbaba olduğu iddia edildi. Kara'nın açıklamalarının ardından işçiler adına Genel-İş 5 No'lu Şube Sekreteri Deniz Şahin Gümüştekin, "Yönetimi sorumluluğa davet ediyoruz. Bizleri maaşımızı almak için her ay eylem yapmak zorunda bırakmayın" dedi.

İŞÇİLER HAKLI

Eylem yapan işçilere AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'ndan destek geldi. İşçilerin son derece haklı olduğunu belirten Başkan Çiftçioğlu, "Maaş ödemelerindeki aksaklık, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın döneminde tavan yaptı. Çalışanlarda huzur kalmadı" dedi. Başkan Çiftçioğlu, Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Aydın'ı da istifaya davet etti. Çiftçioğlu, "Murat Aydın, daha önce işçiye baskı yapıp, çalışanların temel hakkı olan sendika seçimine kadar baskı uyguladığına ilişkin gayri ahlaki bir tavırla gündeme gelmişti. İşçilere yüzde 35 zam verilip, ödenememesi tiyatrosunun da kahramanı Murat Aydın. Murat Aydın, Personel A.Ş. yönetim kurulu başkanlığından derhal istifa etmeli" dedi.

MERT ALPDÜNDAR