Katil için akıl sağlığı raporu istendi

Aydın’da Muhammet Biçer’in canice öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, sanık Mehmet Peker’in akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesini istedi. Peker akıl hastanesine sevk edilirken, öldürülen Biçer’in eşi de Yeni Asır’a konuştu

Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrik tamircisi olan Muhammet Biçer'i (42) Koçak Çayı yakınlarında kafasını taşla ezerek ve bıçaklayarak öldüren komşusu Mehmet Peker, kaçtığı İzmir'de yakalandıktan sonra Aydın'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetle ilgili 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan hakkında dava açılan Peker'in Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.



'YOL KENARINA BIRAKTIM'

Tüyler ürperten cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatan Peker, "Komşumu alkollü bir şekilde yüksek sesle müzik dinlediği için uyardım. Bana küfür etti. Yerden aldığım taşla kafasına 3-4 kez vurdum. Daha sonra evden aldığım ekmek bıçağıyla karnına savurdum. Biçer'i evimizin yanında bulunan kanala kadar ayaklarından tutarak sürükledim. Yolda ezilmesin diye yolun kenarına bıraktım. Kanlı kıyafetlerini poşete koyup, bir borunun içine gizledim" dedi. Peker, Biçer'e ait numaranın telefonuna kayıtlı olmadığını ve kendisiyle hiçbir telefon görüşmesi yapmadığını da söyledi. Öldürülen Biçer'in eşi Hanife Biçer ise, Peker'den şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığı raporu alınması için akıl hastanesine sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 26 Mart'a erteledi.



'CESEDİ KANALA ATMAYA ÇALIŞMIŞ'

DURUŞMANIN ardından Yeni Asır'a konuşan cinayete kurban giden Muhammet Biçer'in eşi Hafize Biçer, sanık Mehmet Peker'in mahkemede yalan beyanlarda bulunduğunu ileri sürdü. Peker'in eşini öldürdükten sonra cansız bedenini yok etmeye çalıştığını söyleyen Biçer, "Eşimi canice öldürdü, bir de mahkemede 'Ezilmesin diye yoldan kenara çekmeye çalıştım' diyerek yalan söyledi. Öldürdükten sonra eşimin cansız bedenini kanala atmaya çalışmış. Eşim 90 kilo ağırlığındaydı. Demir parmaklıktan yukarı kaldırmaya gücü yetmediği için bunu başaramamış. O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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