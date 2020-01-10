Kazdağları’nda mahsur kalanlar kurtarıldı

Balıkesir Kazdağları Milli Parklar Şefliği'ne gelen ihbarda 2 kişi, etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle köpekleriyle birlikte mahsur kaldıklarını bildirdi.

Balıkesir Kazdağları Milli Parklar Şefliği'ne gelen ihbarda 2 kişi, etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle köpekleriyle birlikte mahsur kaldıklarını bildirdi. Darıdere Tabiat Parkı'nda 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan şeflik, konuyu 112, AFAD, Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle paylaştı. Şef Yasir Özerhan koordinesinde ekipler kısa sürede harekete geçti. 3 araç ve 12 kişilik ekip, 3 kepçe eşliğinde açılan yollar sayesinde olay yerine güçlükle ulaşabildi. Darıdere Tabiat Parkında özel şirkete ait işletmede çalıştığı öğrenilen 2 vatandaşın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. Kaybolan vatandaşların beraberindeki 5'i yavru olmak üzere 8 köpek de kurtarıldı.



DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi Bayır Mevkiinde traktörüyle kara saplanan ve çıkamayan Önder Koyuncu, ilgili birimleri arayarak yardım istedi. Kurtarma ekipleri, 4 saat süren zorlu operasyonun ardından vatandaşa ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapılan Önder Koyuncu, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



TEKNİSYENLER DAĞDA KALDI

Aydın'ın Karacasu ilçesinde rüzgar enerji santrali (RES) bakımı için dağa çıkan 2 teknisyen, mahsur kaldı. Görevliler, yaşam malzemelerinin bitmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından teknisyenlerin kurtarılması için Denizli AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 iş makinesi de sevk edildi. Teknisyenler 16 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI / KAZIM YÖRÜKCE