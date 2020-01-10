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Üniversitelilere ücretsiz çorba

Üniversitelilere ücretsiz çorba
Giriş Tarihi: 10.1.2020

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz çorba servisi görüyor. Büyükşehir, çıkışı, Dokuz , ve olmak üzere dört noktada ev çorbası dağıtıyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz çorba servisi büyük ilgi görüyor. Büyükşehir, Ege Üniversitesi Bornova Metro çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere dört noktada ev çorbası dağıtıyor.
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