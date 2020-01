Yeni Asır yazdı Efeler’in artık ismi var

YENİ Asır'ın Aydın'ın büyükşehir olmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen merkez ilçe Efeler'in isminin yer aldığı tabelanın olmaması haberi yetkilileri harekete geçirdi.

YENİ Asır'ın Aydın'ın büyükşehir olmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen merkez ilçe Efeler'in isminin yer aldığı tabelanın olmaması haberi yetkilileri harekete geçirdi. Efeler Belediyesi tarafından ilçenin girişine 'Efeler'e hoşgeldiniz' totemi konuşlandırarak ilçenin önemli bir eksiği giderildi. 290 nüfusu olan Efeler'in adının tabelalarda olmaması Aydınlı vatandaşların yanı sıra kente gelen vatandaşların tepkisine yol açtı. Yeni Asır, yaşanan tabela sorununu 19 Ağustos'taki sayısında 'Nüfusu var, ismi yok" başlığıyla sütunlarına taşıdı. Haberin ardından harekete geçen Efeler Belediyesi yetkilileri, ilçe girişinde yer alacak 'Efeler' yazılı tabelalarla ilgili görüşme gerçekleştirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki tabela konusunda dönüş yapılmayınca Efeler Belediyesi alternatif bir çözüm buldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin girişlerinde yer alacak 'Efeler'e Hoşgeldiniz' totemlerinin ilkini yerleştirdi. Muğla Karayolu üzerinde yer alan totemde 'Efeler İlçemize Hoşgeldiniz' yazısıyla Başkan Atay'ın fotoğrafı yer aldı.



TRAJİK BİR DURUM

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Merkez ilçe konumunda yer alan Efeler'in ilçe girişinde tabelası olmaması trajik bir durum. Bu yüzden göreve gelir gelmez gündeme aldığımız konulardan bir tanesi de bu olmuştu. Fakat sağlıklı dönüş alamamamızdan dolayı ilçe girişlerine totem yerleştirdik. Kısa süre içerisinde geç kalınan bu durumu diğer ilçe girişlerine de yerleştirerek gidereceğiz" dedi.





GÖLE DÖNEN SOKAK İSYAN ETTİRDİ

İZMİR'İN Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde göle dönen sokaklar vatandaşları isyan ettirdi. Kısa bir yağışın ardından sokakları suyun bastığını belirten vatandaşlar, "Her kış aynı sorunu yaşıyoruz. Sokaklar yürünmez hale geldi. Defalarca konuyu belediyeye bildirmemize rağmen alt yapı çalışmaları yapılmadı. Ev yolu çile yoluna döndü. Zemin ve bodrum katında oturan vatandaşlar da tedirgin oluyor. Her an evlerini su basabilir. Yetkililerden hemen sorunumuzu çözmelerini istiyoruz" dedi.



TİRE'DE HATALI PARK İSYANI

FAİK Tokluoğlu Bulvarı AVM önünde gelişigüzel park eden bazı sürücüler yüzünden trafikte çile yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Alışverişe gelenler AVM'nin otoparkını kullanmalı" dediler. Tire'de, Faik Tokluoğlu Bulvarı, AVM önünde gelişigüzel park eden bazı sürücüler yüzünden zaman zaman trafikte çile yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Alışverişe gelenler AVM'nin otoparkını kullanmalı" dediler. Hatalı parkların, yaya ve otomobil sürücülerinin güvenliğini riske attığını belirten vatandaşlar, "AVM yönetimi buraya park izni vermemeli. Araçların arasından aniden yola fırlayan yaya ve çocuklar nedeniyle her an istenmeyen kazalar yaşanabilir" dediler.