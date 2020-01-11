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5 kez hastanelik oldu tutkusundan vazgeçmedi

5 kez hastanelik oldu tutkusundan vazgeçmedi
Giriş Tarihi: 11.1.2020

'DAN 6 yıl önce ailesi ile birlikte 'ya gelen 21 yaşındaki , tanımadığı bir ülkede yaşam mücadelesi verirken, ile tanıştı.

İRAN'DAN 6 yıl önce ailesi ile birlikte Manisa'ya gelen 21 yaşındaki Fernuş Safarpur, tanımadığı bir ülkede yaşam mücadelesi verirken, kick boks ile tanıştı. Kick boks antrenmanlarında 5 kez hastanelik olan Safarpur yine de vazgeçmedi ve yarışmalarda 2 altın madalya kazandı. Genç kız, spor tutkusunun yanı sıra yaptığı graffitilerle büyük duvarları renklendiriyor. 5 dil bilen genç kız, yabancı dil dersleri vererek ailesini geçindiriyor.

NERMİN UÇTU

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