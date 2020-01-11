Ayvalık’taki ölüm virajı korkutuyor

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bugüne kadar bir çoğunun ölümle sonuçlandığı onlarca trafik kazasına sahne olan keskin viraj, vatandaşların tepkisini çekiyor.

WHATSAPP İHBAR HATTI - 0506 225 03 44



BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bugüne kadar bir çoğunun ölümle sonuçlandığı onlarca trafik kazasına sahne olan keskin viraj, vatandaşların tepkisini çekiyor. Ayvalık merkezden, Cunda ve Lale Adası'na giden Yunus Emre Caddesi'nin Gönül Yolu Köprüsü'ne çıkan son viraj, kaygan zemini ve keskin şekli nedeniyle kazalara sebebiyet veriyor. Gönül Yolu Köprüsü'nden gelen araçların bu virajı dönerken, yaptıkları en ufak hata maddi yada ölümlü trafik kazalarını meydana getiriyor. Bu virajın en son kurbanlarından biri de; Cunda Uygulama Oteli'ni de bünyesinde barındıran Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden ve okulun müdür yardımcısı Canan Ulusoy Doğan oldu. Doğan, özel otomobiliyle Ayvalık'a gelirken, bu virajda bir anda kontrolünü kaybedip yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

10 DAKİKADA İKİNCİ

ÖZEL otomobilinde ciddi hasarın bulunduğu Canan Ulusoy Doğan kazayı basit sıyrıklarla atlattı. Kazaya şahit olanların ifadelerine göre, bu kazadan sadece 10 dakika öncesinde aynı virajda bu kez bir kamyonetin kontrolünü kaybettiğini ancak sürücünün son anda yaptığı manevra sayesinde aracına hakim olmayı başardığı öğrenildi.



NAZİLLİ'NİN YOLLARI DELİK DEŞİK

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde delik deşik olan yollar kazalara davetiye çıkartıyor. Zafer Mahallesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nın yolu köstebek yuvasına döndü. Yağmur sularıyla gölete dönen yoldaki çukurları fark etmeyen sürücüler kaza riskiyle karşılaşıyor. Yoldan geçerken araçların zarar gördüğünü belirten vakandaşlar, "Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'ndan arabayla geçmek ızdırap oldu. Köstebek yuvası haline geldiği için yağmur yağdığında yol gölete dönüyor. Çukurları fark etmediğimizden araçlarımız zarar görüyor. Delik deşik olan yol kaza riskini de artırıyor. Yetkililerden bu yola acil tadilat yapmalarını bekliyoruz" dedi.



BAKIMSIZ SÜS HAVUZU GÖRENLERİN İÇİNİ SIZLATIYOR

AYDIN'IN ilçesi Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki süs havuzu, görenlerin içini sızlatıyor. Bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken havuz, adeta kaderine terk edildi. Çürümeye yüz tutan havuzun hali, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

ADETA ÇÜRÜYOR

SÜS havuzunun peyzaj çalışmalarıyla birlikte tüm onarımı yapılarak ilçeye kazandırılması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Süs havuzu bakımsızlık nedeniyle adeta çürümeye başladı. Görüntü kirliliğine neden olan havuzun bu şekilde olması bizleri son derece üzüyor. Birçok turizm merkezine giden yol üzerinde bulunan bu havuzu gören turistler, ilçemiz hakkında olumsuz yargılara varabilir. Bu da ekonomik açıdan kayıpların oluşmasına neden olur.



HAVUZUN bakım ve tadilatı ilçemize yakışır bir şekilde yapılmalı. Orta refüj, bozuk kaldırımların bakım tamiratı, peyzaj çalışması, en modern şekilde gerçekleştirilmeli. Havuzun yapılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Havuzun ilçemize kazandırılmasını istiyoruz" dedi.