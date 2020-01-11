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Başkan Erol Mehmet öğretmene duyarsız kalmadı

Başkan Erol Mehmet öğretmene duyarsız kalmadı
Giriş Tarihi: 11.1.2020

'IN Buharkent ilçesinde lösemi Hastası öğretmen Mehmet Demen için kan ve kök hücre bağışında bulunuldu. 'nde tedavi gören Demen ve diğer lösemi hastaları için Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un çağrısıyla Kızılay tarafından kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. P

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde lösemi Hastası öğretmen Mehmet Demen için kan ve kök hücre bağışında bulunuldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Demen ve diğer lösemi hastaları için Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un çağrısıyla Kızılay tarafından kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Pazaryerinde bulunan Kızılay kan aracında kan alma işlemi yapılırken çok sayıda vatandaş da kök hücre bağışında bulundu.

'SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR'
BUHARKENT Belediye Bakanı Mehmet Erol, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Lösemi hastası öğretmenimiz Mehmet Demen için kök hücre bağışı için çağrıda bulunmuştuk. Umarız kısa sürede Mehmet öğretmen için uygun donör bulunur ve kendisi sağlığına kavuşur" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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