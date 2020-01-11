Başkan Soyer’den otogar çıkışı: İzmir için utanç vesilesi!

İzmir Otogarı'nın halinin 'Utanç vesilesi' olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir proje için hazırlık yaptıklarını söyledi.

İzmir Otogarı'nın halinin 'Utanç vesilesi' olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir proje için hazırlık yaptıklarını söyledi. Soyer, "Türkiye'de artık böyle otogar kalmadı. Otogar İzmir için utanç vesilesi... Ne yazık ki eskiden yapılmış bir sözleşme var. Bakımsız, özensiz. Her türlü yasal zorunluluğu yerine getirip her tedbiri alıyoruz. Bir yandan da modern bir proje hazırlattık. İhaleye çıkacağız. İzmir'e yepyeni bir otogar kazandıracağız" dedi. İzmir'in en büyük sorununun ulaşım olduğunu dile getiren Soyer, "Çözmek için alarm durumundayız" ifadelerini kullandı. Soyer, "3 battı çıktı ihalesine çıkacağız. Özellikle Alsancak Garı önünde bir yeşil alan ortaya çıkacak. Kent yeni bir meydan kazanacak. Orada yaşanan sıkışıklık tarihe karışacak. Ulaşım Master Planı çok titiz çalışılmış bilimsel güçlü bir yol haritası. Biz ona sıkı sıkıya bağlıyız. Öyle olunca hata yapmıyoruz" diye konuştu. Deniz ulaşımını güçlendirmek için 2 yeni feribot getirileceğini söyleyen Soyer, bisiklet güzergahını 60-70 kilometreden 200 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.