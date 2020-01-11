Belevi’deki çadırlar kaldırılıyor

BİR süredir kamuoyu gündeminde yer alan İzmir Selçuk Belevi'deki Roman vatandaşların yaşadığı çadır polemiği CHP Genel Merkezi'ne taşındı.

BİR süredir kamuoyu gündeminde yer alan İzmir Selçuk Belevi'deki Roman vatandaşların yaşadığı çadır polemiği CHP Genel Merkezi'ne taşındı.

MASAYA YATIRILDI

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Selçuk Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan arasında krize neden olan olayla ilgili Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'ya bölgedeki çadırların kaldırılması talimatını verdi.



SELÇUK Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi konusu için beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gitti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Belevi konusu masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu çadırların bulundukları bölgeden kaldırılarak yasalar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. SELÇUK Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta yaşayan Roman vatandaşlarımızın yaşadığı 32 sosyal konutun tadilatını yapacağız. Gücümüz yettiğince bunları gerçekleştireceğiz" dedi.