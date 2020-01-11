MUĞLA Fethiye'de 28 Ekim 2019'da Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı sevgilisi Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürmüş ve ardından gittiği İstanbul'da polise teslim olmuştu.

MUĞLA Fethiye'de 28 Ekim 2019'da Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı sevgilisi Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürmüş ve ardından gittiği İstanbul'da polise teslim olmuştu. Ölüdeniz'de meydana gelen olayın ardından jandarma balkon camını kırıp girdiği villada genç kızın cesediyle karşılaşmıştı. İstanbul Maltepe Cezaevi'nde tutuklu Aydın için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada müebbet hapis cezası istendi.



MESAJ YÜZÜNDEN

Tutuklu Hasan Aydın, SEGBİS ile cezaevinden katıldığı savunmasında, "Asena'yla olay sabahı içki alırken kendisine gelen bir mesaj üzerine tartıştık. Telefonu elinden aldım. Asena'ymış gibi yazışmaya başladım. Karşıdaki kişi güzelim yazınca küfür ettim. Ardından görüşelim, harçlığını veririm diye mesaj attı. Asena'ya bu kişiyi arattım. İsmini hatırlamadığını söyleyince karşıdaki kişi, 'Asena hatırlamadın mı beni? 250 lira vermiştim sana. Yine harçlığın yoksa vereyim. Özledim seni. Hala aynı yerde mi oturuyorsun' dedi. Tartışmamız bundan çıktı. Asena bana 'sen şerefli bir insansın. Gereğini yap' dedi. Bu kız kendisini bana öldürttü. Boğmuşum, hatırlamıyorum" diye ifade verdi.

KURGU YAPIYOR

Yeni Asır'a açıklama yapan baba Suat Ercan, "Olay günü kızımın o adamı bıraktığını düşünüyorum. Çünkü bir yetkili bana 'duşunu almış, valizlerini toplayıp gidiyormuş şeklindeydi eşyaları' dedi. Büyük ihtimalle kızımı kendisini terk ettiği için öldürdü. Mahkemede tahrik indirimi almak için yalandan kurgular yapıyor" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ