Ceren’in tedavisi rapora takıldı

GEÇİRDİĞİ trafik kazası nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 10 yaşındaki Ceren Kılınç'ın hayata dönebilmesi için gereken kök hücre tedavisi, bürokrasi engeline takıldı. Baba Mehmet Kılınç, "Özelde yapılabilen bu tedavi için bir kampanya başlatmak istedik. Ancak boşu boşuna yazışmalarla zaman kaybettik" dedi.

GEÇİRDİĞİ trafik kazası nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 10 yaşındaki Ceren Kılınç'ın hayata dönebilmesi için gereken kök hücre tedavisi, bürokrasi engeline takıldı. Baba Mehmet Kılınç, "Özelde yapılabilen bu tedavi için bir kampanya başlatmak istedik. Ancak boşu boşuna yazışmalarla zaman kaybettik" dedi.





İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde yaşayan Kılınç Ailesi'nin hayatı, iki sene önce bir trafik kazası ile kabusa dönüştü. Anne Faden Kılınç, kazada astsubay oğlu Avni Kılınç'ı ve annesi Fatma Karabulut'u kaybetti. Kendisi ve kızı Ceren ise ağır yaralıydı. Kaza sonucu yatalak olan Ceren'in yeniden eski sağlıklı günlerine kavuşabilmesi ise kök hücre tedavisine bağlı. Baba Mehmet Kılınç, "Neredeyse iki yıl sonra elime geçen raporda 'İlk üç ay içinde yapılan kök hücre uygulamalarının iyileşme sürecine katkısı olduğu değerlendirilmiştir' deniliyor. Madem ki tedavinin ilk üç ay içinde olması gerekiyor. Bizi niye oyaladılar? Ankara'ya sesleniyorum; lütfen Ceren'i torunlarınızın yerine koyun" dedi.

İŞ İŞTEN GEÇMEDEN...

BABA Kılınç, şöyle devam etti: "Ceren nöbet geçirmeye ve kusmaya da başladı. Kızımın arkadaşları mahallede boncuk yaparak ona yardım etmeye çalışıyor. Sesimizi birisi duysun istiyoruz. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. İş işten geçtikten sonra gelecek yardımın anlamı yok."