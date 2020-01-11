‘Çocuğumun canı bu kadar ucuz mu!’

Aydın’da gürültü yaptığı iddiasıyla 15 yaşındaki Efe’yi balkondan pompalıyla ateş ederek öldüren komşusu Adnan Gök’e ‘haksız tahrik indirimi’ ile 24 yıl hapis cezası verildi. Acılı aile indirim kararına isyan etti

Aydın'da sokakta gürültü yaptığı gerekçesiyle 15 yaşındaki Efe Celal Harman'ı pompalı tüfekle öldüren Adnan Gök, haksız tahrik indiriminden faydalanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük Efe'nin ölümünün ardından darmadağın olan ailesi, katile uygulanan indirime isyan ederek, 'Çocuğumuzun canı bu kadar ucuz mu?" dedi.



Adnan Gök

KENDİNİ KORUMAK İSTEMİŞ

Efeler Orta mahallede 17 Ağustos 2017'de, mahallede oynarken gürültü yapan çocuklara sinirlenen Adnan Gök ile komşusu Harman ailesi arasında tartışma çıktı. Gök, üçüncü kattaki evinin penceresinden pompalı tüfekle sokağa kurşun yağdırdı. Kalbine kurşun isabet eden Celal Efe Harman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayda babası Olcay Harman sırtından, Turgay Harman kolundan yaralandı. Katil zanlısı Gök, suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Nazilli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 'Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi' ile duruşmaya katılan sanık Gök, alkollü şekilde kendisine saldırılmasını içine sindiremediğini, olayda hasta annesini ve kendisini korumaya çalıştığını söyledi. Sanık son sözünde ise "Böyle olsun istemezdim. Bu olay nedeniyle çok pişmanım" diye konuştu. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Gök'ün eylemini 'haksız tahrik altında' gerçekleştirdiği gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

SUÇLAMA VAR KANIT YOK

Yeni Asır'a konuşan Celal Efe'nin annesi Kezban Harman ile babası Olcay Harman'ın avukatı İbrahim Pehlivan, sanık Gök'e haksız tahrik indirimi uygulanmasının aileyi derinden üzdüğünü söyledi. Pehlivan, "Sanık, evine girilerek kendisine saldırıldığını iddia etti ancak bunu ispatlayan hiçbir kanıtı yok. Tanıklar da müvekkillerimin sanığın evine girmediklerini beyan etti. Sanığın alacağı müebbet hapisle acıları biraz olsun azalacak olan aile, tahrik indirimiyle sarsıldı" dedi. Acısı yüzünden duruşmaya katılmayan baba Olcay Harman ise "Oğlumun hayatı bu kadar ucuz ara- aile- mu" diyerek karara isyan etti.

KAZIM YÖRÜKCE