Dünya ikincisi oldu adını tarihe yazdırdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bölümleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü mezunu 22 yaşındaki Ayşenur Çankaya’nın yeni hedefi, beden eğitimi öğretmeni olarak işitme engelli çocukları başarıya ulaştırmak

Hem futbol hem de hentbol oynayan Muğlalı milli sporcu Ayşenur Çankaya'ya (22), Hentbol Milli Takımı'nın Brezilya'da Dünya 2. olmasının ardından Devlet Sporcusu unvanı verildi. Çankaya, Muğlalı ilk ve tek Devlet Sporcusu olarak tarihe geçti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bölümleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü mezunu 22 yaşındaki Ayşenur Çankaya, Devlet Sporcusu unvanı aldı. İşitme engeli olan Çankaya, halen hem futbol hem de hentbol oynuyor. Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde 5 yıldır futbol ve hentbol takım kaptanlığı yapan Çankaya, 4 yıl da İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda oynadı. 2017'de Samsun Olimpiyatları'ndan sonra futbol milli takımında teknik direktörle anlaşamadığından dolayı futbol milli takımından ayrıldı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Çankaya, yaklaşık 2 yıl önce hentbole merak sardı. Formasını giymeye başladığı Ortaca İESK Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'ndan 3. olunca Hentbol Milli Takımı'na davet edildi. Türk Milli Takımı Brezilya'dan Dünya 2. olarak döndü. Bu başarıdan dolayı geçtiğimiz günlerde Ayşegül Çankaya'ya Devlet Sporcusu unvanı verildi. Muğla'da, Devlet Sporcusu unvanı alan ilk ve tek kişi olduğunu belirten Çankaya, "İlimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettim. Birinci hedefime ulaştım, ikinci hedefimin peşindeyim" dedi. Amacının işitme engelli çocukların sporu temelinden öğrenmelerini sağlayıp onları başarıya ulaştırmak olduğunu söyleyen Çankaya, "Okullarda işaret dili bilinmediği için çocuklar bilgi sahibi olmak konusunda çok yetersiz kalıyorlar. İşaret dilini bildiğim için iletişim yolunu kolaylaştırarak onlara önemli ve detaylı bilgileri aktarmak büyük avantaj sağlayacak" dedi.



FUTBOL DA OYNUYORUM

AMATÖR futbol takımlarında işitme engeli olmayanlarla aynı takımlarda oynadığını da dile getiren Çankaya, "Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak hentbole devam ediyorum. Futbolda ise bu sezon Antalya Konyaaltı Spor Kulübü futbol takımına transfer oldum. Orada futbol oynuyorum" dedi.

ADEM ÜLKER