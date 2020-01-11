İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nin çevresi beyaza büründü. Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, İzmirlileri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.

İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nin çevresi beyaza büründü. Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, İzmirlileri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı. Kemalpaşa Belediyesi'nce, kamyonlarla bırakılan kar, kış aylarını genelde yağmurlu geçiren İzmirlileri hem şaşırttı hem de mutlu etti.

KARTOPUYLA EĞLENDİLER

Semt sakinlerinden Gülşah Kurt, "Kar gören masum İzmirliler olarak çok mutluyuz. Keşke yağsa. Biz camdan gördük. Hemen geldik" dedi. Kader Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Kar getirdiler, teşekkür ederiz. Kar görünce heyecanlandık. Hemen geldik" diye konuştu. Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu aktaran Mustafa Yar ise, "Çok güzel bir aktivite. Çok teşekkür ederiz" dedi.

AİLEME DE GÖTÜRECEĞİM

Mükerrem Teneke de, "Ben daha önce kar gördüm ama torunum ilk defa kar görüyor. Çok güzel bir etkinlik" diye konuştu. Yanında getirdiği çuvala doldurduğu karı Gültepe'de yaşayan ailesine götüreceğini söyleyen Turan Çelik de, "Uzun zamandır kar görmemiştim, aileme de götüreceğim" dedi.