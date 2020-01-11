Karla mücadele her sahada

Türkiye'yi son günlerde etkisi altına alan kar yağışı hayatı güçleştirirken, ekipler de vatandaşların ulaşımını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gece gündüz çalışıyor. Karla mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor.

Türkiye'yi son günlerde etkisi altına alan kar yağışı hayatı güçleştirirken, ekipler de vatandaşların ulaşımını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gece gündüz çalışıyor. Karla mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor.

YOLDA KALDILAR

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan Gülpaşa Turan'ın (53) yardımına jandarma ekipleri yetişti. Kırsal Başlıoğlu mahallesindeki Kısık Yaylası'nda yaşayan Turan'ın, böbrek ağrısı başladı. Bunun üzerine yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma, Büyükşehir Belediyesi'nden karla kapanan yolun açılmasını istedi. Çalışmaların ardından bölgeye ulaşan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turan'ı yayladan alarak yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

HAYVANLAR AÇ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Yaylasında aç kalan yaban evleri yayla evlerine dadandı. Hayvanların yayla evlerine dadanma görüntüleri ise mahallede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Akyazı ilçesi Keremali Yaylasında yaşandı. Dün gece saatlerinde aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı. Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, kar yağışı sonrasında ormanlık alanda yiyecek bulamayan; kurt, tilki, çakal gibi yaban hayvanlarının yayla evlerine dadandığını ifade etti. Öte yandan, evlere dadanan yaban hayvanları güvenlik kamerasınca görüntülendi. Adana'da Toroslar EDAŞ, önümüzdeki zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hizmet verdiği 6 ilde, kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere yapılan yatırımlar dahilinde, şebeke altyapı bakımları, malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA kurulumları tamamlandı.

KESİNTİSİZ ELEKTRİK

Toroslar EDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti hedefiyle kışın ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı.