Menderes ailesinden Demokrasi Müzesi’ne destek

DEMOKRASİ şehidi merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'in gelini Prof. Dr. Münevver Menderes ve torunu Prof. Dr. Adnan Menderes, Aydın'da yapımı devam Adnan Menderes Demokrasi Müzesi inşaat çalışmalarını inceledi.

DEMOKRASİ şehidi merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'in gelini Prof. Dr. Münevver Menderes ve torunu Prof. Dr. Adnan Menderes, Aydın'da yapımı devam Adnan Menderes Demokrasi Müzesi inşaat çalışmalarını inceledi.



VALİ Yavuz Selim Köşger'den müzeyle ilgili bilgiler alan Menderes ailesi, müzede sergilenmesi için Menderes'e ait eşyaları bağışlayacak. Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'ne yapılacak olan müzenin, Mart ayında açılması hedefleniyor.