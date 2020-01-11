  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Tekne kaptanı uyudu feribota bindirdi

Tekne kaptanı uyudu feribota bindirdi

Tekne kaptanı uyudu feribota bindirdi
Giriş Tarihi: 11.1.2020

Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi, yolcu feribotuna çarptı. seferini yapan 44 metrelik 'NG' isimli feribota, sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' adlı balıkçı teknesi çarptı.

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi, yolcu feribotuna çarptı. Çardak- Gelibolu seferini yapan 44 metrelik 'NG' isimli feribota, sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' adlı balıkçı teknesi çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM- 9' hızlı tahliye botu tarafından geminin etrafındaki sızıntının yayılmaması için su üstü bariyeri çevrildi. Öte yandan kazanın, balıkçı teknesi kaptanının seyir esnasında uyuması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tekne kaptanı uyudu feribota bindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN