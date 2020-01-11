Tekne kaptanı uyudu feribota bindirdi

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi, yolcu feribotuna çarptı. Çardak- Gelibolu seferini yapan 44 metrelik 'NG' isimli feribota, sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' adlı balıkçı teknesi çarptı.

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi, yolcu feribotuna çarptı. Çardak- Gelibolu seferini yapan 44 metrelik 'NG' isimli feribota, sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' adlı balıkçı teknesi çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM- 9' hızlı tahliye botu tarafından geminin etrafındaki sızıntının yayılmaması için su üstü bariyeri çevrildi. Öte yandan kazanın, balıkçı teknesi kaptanının seyir esnasında uyuması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.