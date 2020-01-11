Yargıtay’dan emsal bır karar

YARGITAY, İzmir'de boşanmak istediği eşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki kararı yerinde buldu.

YARGITAY, İzmir'de boşanmak istediği eşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki kararı yerinde buldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece eşini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Alay hakkındaki hükme yönelik savcılık ve sanık avukatının itirazlarını sonuçlandırdı. Daire, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını usul ve esas yönünden onadı.

SUÇ ORANINI DÜŞÜREBİLİR

Simge Alay'ın annesinin avukatı Seda Ayaz Aksoy, kararın kadına yönelik şiddet dosyaları için emsal teşkil edebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sanık Kadir Alay, Simge'den önce eski kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralamış ancak çok az tutuklu kalmış. Geçmişte ağır bir ceza ile karşılaşsaydı bu suçu işleyemeyecekti. Yerel mahkemenin sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamayan kararı hem istinaf hem de Yargıtay incelemesinden bozulmaksızın geçti. Yargıtay yerel mahkeme kararını onayarak, suç oranını düşürebilecek öneme sahip bir karara imza attı" dedi.